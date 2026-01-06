Juros dos depósitos a prazo mantêm-se em novembro

A remuneração dos novos depósitos a prazo dos particulares manteve-se em novembro em cadeia em 1,37%, uma tendência observada também nos bancos da área do euro, divulgou esta terça-feira, 6, o Banco de Portugal (BdP).Segundo o supervisor bancário, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares manteve-se em novembro face a outubro, mês em que tinha registado a primeira subida em cadeia desde dezembro de 2023.A taxa de juro média de novos depósitos a prazo dos particulares em novembro compara com 2,28% um ano antes.A remuneração dos novos depósitos a prazo caiu de forma consecutiva desde janeiro de 2024 até agosto deste ano, mantendo-se em setembro e subiu em outubro pela primeira vez desde a subida de novembro para dezembro de 2023 (3,08%).No final de novembro, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares diminuiu 1.653 milhões de euros, para 10.992 milhões de euros.A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano também se manteve em 1,37%, tendo estes representado 96% dos novos depósitos em novembro.No quadro europeu, a taxa de juro média também registou uma manutenção face a outubro, em 1,8%.Portugal desceu uma posição entre os países da área do euro, sendo agora o país com a quarta taxa mais baixa.Junto das empresas, a remuneração média para depósitos a prazo passou de 1,68% em outubro, para 1,66% em novembro, anulando a subida verificada no mês anterior. Os novos depósitos somaram 8.638 milhões de euros, menos 1.132 milhões de euros do que no mês anterior..Juros dos depósitos a prazo recuam em agosto pelo 20.º mês consecutivo