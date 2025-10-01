Juros dos depósitos a prazo recuam em agosto pelo 20.º mês consecutivo

A remuneração dos novos depósitos a prazo dos particulares caiu em agosto pelo 20.º mês consecutivo, para 1,34%, atingindo o valor mais baixo desde abril de 2023, divulgou esta quarta-feira, 1 de outubro o Banco de Portugal (BdP).Segundo o supervisor bancário, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares recuou em agosto 0,05 pontos percentuais face a julho, comparando com 2,56% no mesmo mês do ano anterior.Esta é a remuneração mais baixa dos depósitos a prazo pelos bancos portugueses desde abril de 2023 (1,14%) e traduz uma quebra de 1,74 pontos percentuais desde dezembro de 2023, mês em que tinha atingido 3,08%, o valor mais elevado desde julho de 2012.No final de agosto, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares diminuiu 926 milhões de euros, totalizando 11.238 milhões de euros.A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano baixou 0,05 pontos percentuais para 1,34%, tendo representado 94% dos novos depósitos em agosto.Já a remuneração média dos novos depósitos de um a dois anos manteve-se nos 1,39%, tornando-se a mais elevada entre as várias classes de prazo.No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos reduziu-se 0,01 pontos percentuais, para 1,76%, tendo Portugal mantido o seu lugar entre os países da área do euro, com a quinta taxa mais baixa.Relativamente às empresas, a remuneração média dos novos depósitos a prazo passou de 1,66% em julho para 1,62% em agosto, recuando pelo 16.º mês consecutivo e somando 7.943 milhões de euros, menos 2.316 milhões do que no mês anterior.Os depósitos a prazo até um ano representaram 99,6% dos novos depósitos a prazo de empresas.Após um período de estímulo nas remunerações dos depósitos - com o aumento das taxas de juro diretoras -, a taxa de juro associada voltou a descer. .Deco diz que depósitos com juros baixos puxam procura por certificados cuja taxa desce em abril