Juros dos depósitos a prazo recuam para 1,34% em janeiro

A remuneração dos novos depósitos a prazo dos particulares recuou em janeiro para 1,34%, contrariando a subida registada na média da área do euro, divulgou esta quarta-feira, 4, o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o supervisor bancário, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares recuou 0,02 pontos percentuais em janeiro face a dezembro, para 1,34%.

A taxa de juro média de novos depósitos a prazo dos particulares em janeiro compara com 1,98% um ano antes.

A remuneração dos novos depósitos a prazo caiu de forma consecutiva desde janeiro de 2024 até agosto de 2025, tendo registado ligeiras variações nos meses seguintes.

No final de janeiro, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares aumentou 1.037 milhões de euros, para 11.827 milhões de euros. Em termos homólogos foi registada uma descida face aos 13.087 milhões de euros de janeiro de 2025.

A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano também recuou 0,02 pontos percentuais, cifrando-se em 1,35%, tendo estes representado 96% dos novos depósitos em novembro.

No quadro europeu, a taxa de juro média avançou 0,01 pontos percentuais, cifrando-se em 1,82%.

Portugal manteve-se como o país com a quarta taxa mais baixa da zona euro.

Junto das empresas, a remuneração média para depósitos a prazo passou de 1,74% em dezembro para 1,69% em janeiro.

Junto das sociedades, os novos depósitos somaram 10.027 milhões de euros, menos 46 milhões de euros do que no mês anterior. No mês em análise, os depósitos a prazo até um ano representaram 99,4% dos novos depósitos a prazo das empresas.