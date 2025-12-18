DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Kallas apela à aprovação de proposta para usar ativos russos para financiar Ucrânia

Os 27 países da UE no Conselho Europeu discutem proposta para utilizar recursos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia, que ainda não tem a aprovação garantida.
A alta representante para os Negócios Estrangeiros insistiu hoje na aprovação da proposta para utilizar os recursos russos imobilizados para financiar a Ucrânia, advertindo que “Putin está a contar com o fracasso” da União Europeia (UE).

“Avançar com esta proposta legislativa significa que todos vamos suportá-la […], [Vladimir] Putin [Presidente russo] está a contar com o nosso fracasso hoje, não devíamos dar-lhe isso”, disse Kaja Kallas, à entrada para a uma reunião do Conselho Europeu, a última de 2025.

Os representantes políticos dos 27 países da UE no Conselho Europeu discutem esta quinta-feira, 18, uma proposta apresentada há duas semanas pela Comissão Europeia para utilizar os recursos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia em 2026 e 2027, que ainda não tem a aprovação garantida.

A Bélgica é o país da UE com mais ativos deste tipo e Kaja Kallas disse compreender que “esteja a ser pressionada por vários países europeus e também pelos Estados Unidos da América”, mas advertiu que o 'peso' da decisão vai ser suportado pelos 27: “Por isso é que a proposta é europeia.”

“A unidade é a nossa força e precisamos de uma solução hoje”, insistiu.

