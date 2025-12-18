Kallas apela à aprovação de proposta para usar ativos russos para financiar Ucrânia

A alta representante para os Negócios Estrangeiros insistiu hoje na aprovação da proposta para utilizar os recursos russos imobilizados para financiar a Ucrânia, advertindo que “Putin está a contar com o fracasso” da União Europeia (UE).“Avançar com esta proposta legislativa significa que todos vamos suportá-la […], [Vladimir] Putin [Presidente russo] está a contar com o nosso fracasso hoje, não devíamos dar-lhe isso”, disse Kaja Kallas, à entrada para a uma reunião do Conselho Europeu, a última de 2025.Os representantes políticos dos 27 países da UE no Conselho Europeu discutem esta quinta-feira, 18, uma proposta apresentada há duas semanas pela Comissão Europeia para utilizar os recursos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia em 2026 e 2027, que ainda não tem a aprovação garantida.A Bélgica é o país da UE com mais ativos deste tipo e Kaja Kallas disse compreender que “esteja a ser pressionada por vários países europeus e também pelos Estados Unidos da América”, mas advertiu que o 'peso' da decisão vai ser suportado pelos 27: “Por isso é que a proposta é europeia.”“A unidade é a nossa força e precisamos de uma solução hoje”, insistiu. .Bruxelas quer usar os ativos russos para financiar Ucrânia até 2027