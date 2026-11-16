KPMG prevê que Portugal cresça 2,3% em 2026 e 1,9% em 2027, superando média da zona euro

A economia nacional deverá registar uma evolução superior à média da zona euro nos próximos anos, apresentando uma expansão de 2,3% em 2026 e de 1,9% em 2027.

Os dados constam do mais recente relatório European Economic Outlook, publicado esta segunda-feira pela consultora KPMG, que projeta para o espaço da moeda única um ritmo de crescimento significativamente mais modesto, fixado em 1% e 1,2% para o mesmo período.

O desempenho de Portugal reflete uma trajetória de revisão em alta face aos números divulgados a meio do ano. Na perspetiva de Miguel Afonso, Partner e Head of Clients & Markets da consultora, esta atualização representa um "sinal positivo da capacidade de resistência da economia", sobretudo num enquadramento continental ainda marcado por forte volatilidade.

As projeções apontam para que a dinâmica de investimento compense o abrandamento do consumo privado, o qual tem vindo a sofrer o impacto direto do encarecimento do custo de vida e, em particular, dos fatores energéticos.

No plano das empresas europeias, a aposta na inovação tecnológica surge como um dos principais motores de atividade, com cerca de 49% das organizações da zona euro a preverem realizar investimentos em inteligência artificial no decorrer dos próximos 12 meses. O setor da defesa e as infraestruturas constituem igualmente áreas estratégicas prioritárias para canalizar capital no curto e médio prazo.

Apesar das perspetivas favoráveis para o Produto Interno Bruto português, o cenário macroeconómico europeu permanece condicionado pela pressão inflacionista.

A consultora estima que a inflação na zona euro se situe numa média de 3,1% nos próximos dois anos. Esta conjuntura de preços elevados deverá motivar novas intervenções por parte do Banco Central Europeu, antecipando-se um agravamento da política monetária com duas subidas adicionais das taxas de juro calendarizadas para o final de 2026 e início de 2027.

Neste contexto, a KPMG sublinha que o principal vetor estratégico passará por "aproveitar esta trajetória de crescimento para reforçar a competitividade" do tecido empresarial e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento económico nacional.