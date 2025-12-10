Lagarde acredita que BCE irá rever em alta previsões para PIB da zona euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que as projeções da instituição para o crescimento para a economia da zona euro poderão ser revistas em alta na reunião da próxima semana.Lagarde antecipou esta possibilidade numa conferência organizada pelo Financial Times (FT), referindo-se à melhoria nas perspetivas económicas publicadas em setembro. "Suspeito que possamos repetir em dezembro", afiançou.Em setembro, o BCE melhorou a projeção de crescimento do PIB da zona euro para 2025 para 1,2%, acima dos 0,9% projetados em junho, a primeira revisão em alta das projeções de crescimento desde março de 2024.A presidente do BCE observou que a economia da zona euro teve um desempenho melhor do que o esperado, apesar da guerra comercial iniciada em abril passado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.Lagarde considerou que a zona euro está numa "boa posição", no que diz respeito à política monetária e estabilidade de preços, que "é o principal objetivo do Banco Central Europeu"."Com um histórico de inflação em torno de 2% e uma projeção de médio prazo de 2%, eu diria novamente que estamos numa boa posição", apontou, acrescentando que tal "coincide com a perspetiva de uma economia da zona euro que está a apresentar um desempenho melhor que o esperado".Quanto às previsões que serão divulgadas na reunião de dezembro, Lagarde não quis dar mais detalhes porque vão ser publicadas já na próxima semana, mas salientou que a zona euro está "melhor do que o previsto em abril, quando as tarifas (americanas) entraram em vigor, quando a incerteza aumentou e quando a guerra comercial se intensificou"..Lagarde estima que inflação na zona euro se mantenha perto dos 2% nos próximos meses