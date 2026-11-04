Lagarde alerta que custos económicos das alterações climáticas vão aumentar

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) avisou esta quarta-feira que os custos económicos das alterações climáticas vão aumentar na Europa, apelando ao investimento em medidas de adaptação.

“O calor extremo regressará com mais frequência e intensidade e os seus custos recairão mais fortemente sobre aqueles menos capazes de lidar com eles”, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, no blogue da instituição monetária.

Lagarde, que anunciou recentemente a sua saída antecipada do BCE, saudou a nova estrutura europeia de resiliência climática, apresentada, no final de outubro, por Bruxelas.

Esta estrutura destina-se a preparar os Estados-membros para eventos climáticos extremos, que deverão tornar-se mais frequentes.

A presidente do BCE defendeu o aumento do investimento em redes elétricas, em armazenamento de energia e na eletrificação da economia.

“Cada euro investido na modernização da rede permite poupar mais de dois euros no restante sistema energético”, destacou.

Lagarde vai deixar o cargo em 07 de fevereiro, nove meses antes do final do mandato.