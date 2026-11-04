Economia

Lagarde alerta que custos económicos das alterações climáticas vão aumentar

A ainda líder do BCE aproveitou também para saudar a nova estrutura europeia de resiliência climática, apresentada, no final de outubro, por Bruxelas.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).Foto: FILIP SINGER / EPA
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A presidente do Banco Central Europeu (BCE) avisou esta quarta-feira que os custos económicos das alterações climáticas vão aumentar na Europa, apelando ao investimento em medidas de adaptação.

“O calor extremo regressará com mais frequência e intensidade e os seus custos recairão mais fortemente sobre aqueles menos capazes de lidar com eles”, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, no blogue da instituição monetária.

Lagarde, que anunciou recentemente a sua saída antecipada do BCE, saudou a nova estrutura europeia de resiliência climática, apresentada, no final de outubro, por Bruxelas.

Esta estrutura destina-se a preparar os Estados-membros para eventos climáticos extremos, que deverão tornar-se mais frequentes.

A presidente do BCE defendeu o aumento do investimento em redes elétricas, em armazenamento de energia e na eletrificação da economia.

“Cada euro investido na modernização da rede permite poupar mais de dois euros no restante sistema energético”, destacou.

Lagarde vai deixar o cargo em 07 de fevereiro, nove meses antes do final do mandato.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Christine Lagarde deixa presidência do BCE em fevereiro de 2027
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