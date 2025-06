Dinheiro Vivo

Lagarde ataca salários como "fonte principal de inflação" que impede alívio mais rápido nos juros

No Parlamento Europeu, presidente do BCE frisou que a inflação doméstica, que exclui as rubricas com elevado grau de importações, "não desceu muito, refletindo o facto de a inflação ser agora mais impulsionada por fontes internas do que por fontes externas".