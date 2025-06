Lagarde decide sobre Centeno depois da avaliação do comité de ética do BCE

A decisão superior do Banco Central Europeu (BCE) sobre se o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, colocou em causa a "independência" da autoridade monetária e violou alguma das regras do código de conduta" - por ter sido sondado para liderar um eventual governo de continuidade do PS - só será tomada depois de conhecido o resultado da avaliação do comité de ética do BCE, disse a presidente da autoridade monetária do euro, Christine Lagarde, numa audição que decorreu esta segunda-feira no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.