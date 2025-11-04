Lagarde prevê que a adoção do euro na Bulgária trará "prosperidade e segurança"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, previu esta terça-feira, 4, em Sofia que a adoção do euro na Bulgária em 01 de janeiro próximo trará "prosperidade e segurança" ao país balcânico, o parceiro mais pobre da União Europeia (UE)."A adoção do euro traz dois benefícios chave para a Bulgária: prosperidade e segurança", assegurou Lagarde perante os participantes da conferência intitulada 'Bulgária às portas da zona euro'.Na intervenção, a chefe do BCE defendeu as vantagens da moeda única europeia diante do ceticismo e até mesmo da rejeição que, nas pesquisas, manifesta pouco mais da metade da população búlgara.Segundo a sua análise, o receio de uma eventual perda de soberania, assim como de um encarecimento do custo de vida, são as principais preocupações que a chegada do euro desperta nos cidadãos.Diante disso, alegou que, dado que a Bulgária já mantém uma taxa de câmbio fixa há muito tempo, "os custos de renunciar a uma política monetária independente são mínimos".Em relação à inflação, Lagarde lembrou que "em transições anteriores para o euro, o impacto ficou entre 0,2 e 0,4 pontos percentuais".Apesar desse aumento moderado, Lagarde estimou que, com o tempo, a confiança na moeda europeia crescerá nos lares e nas empresas do país, como aconteceu noutras nações da zona euro.Para Lagarde, os benefícios que os esperam são, em vez disso, "substanciais", com "um comércio mais fluido, custos de financiamento mais baixos e preços mais estáveis", vantagens que, com o tempo, deverão fortalecer sobretudo as pequenas e médias empresas.Além disso, o euro aumenta a resiliência do país frente às crises globais "e amplifica a sua voz na tomada de decisões da zona euro, fortalecendo assim a sua soberania", sublinhou.A introdução da moeda única implica um aprofundamento do processo de integração que a Bulgária iniciou com a adesão à União Europeia (UE) em 2007, recordou.Na última década, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Bulgária passou de um terço da média da zona euro para quase dois terços atualmente, um "sucesso" que, para a presidente do BCE, está "firmemente baseado" nos passos dados em direção a uma maior integração com os demais países da UE e da zona euro."Hoje em dia, 65% das exportações da Bulgária destinam-se a outros países da UE e 45% a países da zona euro", destacou Lagarde. .Bulgária pronta para integrar zona euro a 1 de janeiro de 2026