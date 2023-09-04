Lagarde privilegia "atos a palavras" e não revela futuro das taxas de juro

"As ações falam mais alto do que as palavras", defendeu hoje Lagarde, que falava, em Londres, num seminário organizado pelo European Economics & Financial Centre..Christine Lagarde lembrou que o BCE subiu as taxas de juro em 425 pontos base no espaço de 12 meses, um tempo recorde.."Vamos conseguir, em tempo oportuno, o regresso da inflação à meta dos 2%", assegurou..Em 14 de setembro, o BCE deverá decidir se interrompe o ciclo de subidas das taxas de juro..Na última reunião, em julho, Lagarde disse que as taxas poderiam manter-se no mesmo nível ou sofrer um novo agravamento, em função dos dados macroeconómicos..A taxa de inflação anual na zona euro manteve-se em agosto estável face a julho, nos 5,3%, mas abaixo dos 9,1% homólogos, segundo uma estimativa rápida publicada, na semana passada, pelo Eurostat..A componente da alimentação, álcool e tabaco é a que deverá registar a maior taxa de inflação homóloga em agosto (9,8%, face aos 10,8% de julho), seguindo-se a dos serviços (5,5%, que se compara com 5,6% de julho), a componente dos bens industriais não energéticos (abrandou de 5,0% para 4,8%) e a da energia regista pelo quarto mês consecutivo uma inflação negativa: -3,3%, face aos -6,1% de julho.