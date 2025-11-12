Lagarde substitui Powell à frente de duas reuniões do Banco de Pagamentos Internacionais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, substituirá a partir de maio de 2026 o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, à frente de duas reuniões que o Banco de Pagamentos Internacionais (BPI) realiza a cada dois meses.O BPI (Bank for International Settlements, BIS) informou esta quarta-feira, 12, que o Conselho de Diretores anunciou que Lagarde substituirá Powell como presidente da Reunião de Economia Global (GEM, na sigla em inglês) e do Comité Consultivo Económico (ECC).Os governadores e outros altos funcionários de bancos centrais membros do BPI reúnem-se a cada dois meses, geralmente em Basileia (Suíça), para examinar os acontecimentos mais recentes, bem como as perspetivas da economia mundial e dos mercados financeiros.A Reunião de Economia Global reúne os governadores de 30 bancos centrais membros do BPI das principais economias avançadas e economias de mercado emergentes, que em conjunto representam aproximadamente quatro quintos do Produto Interno Bruto global (PIB) mundial.O Comité Consultivo Económico (CCE) é um grupo formado por 19 membros que apoia o trabalho da GEM.A nomeação é por um período de três anos, acrescentou o BPI..Lagarde prevê que a adoção do euro na Bulgária trará "prosperidade e segurança"\n\n