Milhões de pessoas pelo mundo aguardam pelas 00:00 de quinta-feira para começar a jogar Grand Theft Auto VI, que será um “marco cultural histórico”, nas palavras do presidente da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses.

Em Portugal, só em pré-vendas o jogo é já o mais vendido dos últimos dez anos para a FNAC, que à Lusa não quis quantificar vendas, mas destacou “que a entrega do produto contou com escolta policial”.

Por seu lado, o diretor comercial ibérico da área ‘core’ da Worten, Tiago Gomes, afirmou, em respostas por escrito à Lusa, que a pré-venda do jogo deverá chegar perto das 50 mil unidades, tendo sido aplicados os processos habituais “em lançamentos de alto perfil” de modo a garantir todas as entregas.

Da parte do El Corte Inglés, que também não quantificou números de pré-vendas, a empresa confirmou à Lusa que o “número de reservas está a ser muito elevado, o que demonstra o grande interesse e entusiasmo dos clientes pelo lançamento do GTA VI”, tendo a companhia antecipado o aumento da procura.

Pelo menos nesta fase, quem comprar em loja física o GTA VI, a ser lançado para PlayStation 5 e Xbox X e S, terá apenas a caixa do jogo com um código de descarga, ou seja, sem disco. O jogo custa 79,99 euros, podendo baixar para 67,99 com desconto de pré-venda.

“O lançamento do GTA VI é um marco cultural histórico pela dimensão e antecipação do título. O impacto do título anterior, que em 2018 se tornou o produto multimédia mais bem-sucedido de todos os tempos, fez-se sentir para lá das fronteiras da indústria de videojogos. Um lançamento deste calibre transcende meios e fronteiras. É um lembrete da influência global cultural dos videojogos”, afirmou, por escrito, à Lusa o presidente da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, Jeferson Valadares.

A título de exemplo, a empresa criadora, a Rockstar, revelou no mês passado seis estações de rádio temáticas criadas para o interior do jogo com curadores de renome (sob pseudónimos): Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Robyn e Slayer, entre outros. A banda sonora oficial foi criada pela dupla francesa Justice.

De acordo com a plataforma Sensor Tower, o GTA VI vendeu mais de 15,8 milhões de unidades antes do lançamento a nível global, com receitas para lá de 1,1 mil milhões de euros, número que só foi atingido por GTA V três dias após o lançamento, em 2013.

Sem confirmações por parte da Rockstar, o GTA VI terá tido um orçamento acima de mil milhões de euros, o que representa o maior valor de sempre no setor. O analista e professor universitário Joost van Dreunen prevê que sejam atingidas vendas de dois mil milhões de dólares no fim de semana inaugural.

O jogo passa-se no estado ficcional de Leonida e tem como protagonistas a dupla do veterano militar Jason Duval e a ex-reclusa Lucia Caminos.

“No seu núcleo, são jogos sobre perseguir e ser perseguido, mas onde não há fantasmas, frutas nem grelhas simples. Em vez disso, passam-se em versões ficcionais de Nova Iorque, Los Angeles ou na sua versão de Miami (Vice City), com o jogador a controlar os bandidos e a ter a polícia no seu encalce”, escreveu o jornalista de videojogos Stephen Totilo.

Por seu lado, Dreunen realça que, ao longo de três décadas, a saga GTA “dirigiu a sua sátira à cultura americana, em nome de uma audiência nuclear de homens jovens”.

“Desta vez, a lente é apontada ao contrário. O maior jogo de sempre é uma história de amor, que inclui a primeira protagonista feminina da série, numa altura em que milhões de jogadores intensivos estão prestes a passar metade do seu tempo como uma mulher de cor. Aos céticos é-lhes pedido que olhem para lá da violência. Aos fãs que olhem para si próprios”, acrescentou o analista, na edição mais recente da sua ‘newsletter’.

Indústria portuguesa também ganha

O presidente da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses (APVP), Jeferson Valadares, considera que o lançamento de um projeto como GTA VI traz visibilidade ao setor e acabará por atrair novos jogadores.

Valadares ressalvou, em resposta a perguntas da Lusa por escrito, que o jogo “poderá ter um impacto negativo pontual nos videojogos que tentam competir com o gigante da Rockstar com lançamentos também em novembro”, mas acabará por trazer “visibilidade para toda a indústria e, a longo termo, novos jogadores para toda a indústria”.

“Apesar de ser um título estrangeiro, a atenção que traz para o meio é também positiva para a indústria portuguesa que, apesar de numa escala menor, está consistentemente a ter sucessos internacionais”, acrescentou o presidente da associação criada em 2021.

Questionado sobre o futuro do meio, o presidente da APVP sublinhou que este “será cada vez mais descentralizado: se antes os grandes títulos nasciam sobretudo em polos como São Francisco e Tóquio, hoje criam-se jogos globais a partir de qualquer lugar”.

“É uma enorme oportunidade para Portugal se posicionar como um dos novos grandes jogadores na indústria”, afirmou o dirigente da associação.

Jefeson Valadares explicou que “os estúdios independentes ganham força em paralelo com grandes produções e colaborações internacionais, algo que é espelhado no resto da indústria”.

“Talento experiente que tinha saído do país à procura de oportunidades tem regressado nos últimos anos, empresas multinacionais têm aberto escritórios em território português, e títulos portugueses têm sido reconhecidos em cerimónias de prémios internacionais”, referiu.