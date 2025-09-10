Larry Ellison destrona Elon Musk como pessoa mais rica do mundo

O magnata norte-americano do ramo da tecnologia Larry Ellison ultrapassou Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, depois de as ações da Oracle, empresa que cofundou, terem subido 40% no início da sessão desta quarta-feira.A fortuna de Ellison, que detém uma participação de 41% na Oracle, passou então a estar avaliada em 393 mil milhões de dólares (cerca de 335,7 mil milhões de euros), pouco acima dos 384 mil milhões (328 mil milhões de euros) de Musk, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg.As ações da Oracle subiram mais de 40% no início da sessão, para 340 dólares (290,49 euros) por ação, o que passou a avaliar a empresa de software empresarial em 958 mil milhões de dólares (818,5 mil milhões de euros).. A subida das ações representa o maior aumento diário da empresa e o maior aumento de capital próprio num único dia no índice Bloomberg. Ellison detém também outras fontes de riqueza, incluindo uma participação na fabricante de automóveis elétricos Tesla, da qual Musk é diretor executivo, uma equipa de vela, o torneio de ténis Indian Wells Open e uma ilha no Havai, segundo a Bloomberg.Ellison e Musk têm até uma relação próxima. Ellison fez parte do conselho da Tesla entre 2018 e 2022 e investiu mil milhões de dólares na compra do Twitter (atual X) por parte de Musk, que um visitante frequente da ilha de Ellison no Havai, Lanai.Ellison é um apoiante de Donald Trump e tem aparecido regularmente ao lado do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, incluindo no lançamento do projeto Stargate, um investimento multimilionário em infraestruturas de inteligência artificial no país.