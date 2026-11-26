Os líderes da União Europeia chegaram hoje, 26 de novembro, a acordo para escolher o candidato espanhol Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE), estando a decisão formal prevista para dezembro, após consultas.

Fontes europeias indicaram à agência Lusa que existe consenso entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), reunidos esta quinta-feira em cimeira europeia à porta fechada em Bruxelas, para apresentar ao Parlamento Europeu uma lista única com o candidato espanhol à ‘cabeça’. As mesmas fontes ressalvaram que a decisão formal será tomada em dezembro, após consultas interinstitucionais.

Em causa está a escolha do próximo presidente do BCE, depois de Christine Lagarde ter anunciado que deixará o cargo a 7 de fevereiro de 2027, antecipando a saída face ao termo inicialmente previsto do mandato, em outubro desse ano.

Os dois candidatos apresentados para a sucessão eram o espanhol Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha e atual diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais, e o neerlandês Klaas Knot, antigo governador do banco central dos Países Baixos.

A escolha do sucessor de Lagarde será articulada com outras duas nomeações para a comissão executiva do BCE, para os cargos atualmente ocupados por Isabel Schnabel, responsável pela área dos mercados financeiros, e Philip Lane, economista-chefe da instituição, cujos mandatos terminam em janeiro e maio de 2027, respetivamente.

Para o lugar de Philip Lane, a Alemanha apresentou a candidatura do economista Markus Brunnermeier, enquanto França avançou com o nome de Laurence Boone, antiga secretária de Estado francesa para a Europa, para uma das vagas na comissão executiva. Fontes comunitárias explicaram que, além de Pablo Hernández de Cos, o consenso também abrange Laurence Boone e Markus Brunnermeier.