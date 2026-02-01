Leonor Freitas: "Vamos a todos os mercados nem que se comece por uma palete"

“Este é um período difícil, dos mais difíceis desde que estou no setor. Mas, se desanimamos, trocamos os braços, aí é que a desgraça nos bate mesmo à porta. Eu tento sempre muito arredondar os espinhos da rosa, mas também sei que ela não está sempre florida”, nota.

“Sinceramente, o que faço é ir pensando sempre o mesmo, que é: isto é uma fase e esta fase vai ser ultrapassada.” Que é como quem diz, o melhor é continuar a trabalhar e a preparar a empresa para potenciais reveses, “porque quanto mais bem preparados estivermos, melhor vai ser para ultrapassar a crise”, adianta.

Foco na economia regional

Leonor não é mulher de se desanimar facilmente. Perdeu o pai com pouco mais de 20 anos, como já contou publicamente mais do que uma vez, e cedo acabou aos comandos de uma empresa familiar que se movimentava num mundo [ainda mais] masculino, deixando para trás a sua carreira de Serviço Social. Fez crescer a organização, desde então e, ao lado de Jaime Quendera, o enólogo que lhe acrescenta experiência e agilidade, mantém a empresa 100% familiar e um importante polo negocial na região e no país.

Nos últimos anos aventurou-se nas regiões do Douro e dos Vinhos Verdes, e apesar de ainda estar longe da atividade que regista em Setúbal, facto é que foram duas apostas que tem estado a ganhar, e nas quais conta continuar a investir.

“Investir sempre. Até porque penso sempre na perspetiva de fazer o melhor para a economia. Eu compro imensas uvas”, revela. “E isso tem um papel social que é relevante. Houve muitos colegas que desanimaram e deixaram de comprar, mas eu acho que tenho de comprar a todos [os produtores na região], por uma questão de… repare: eu não vim para aqui. Eu sou daqui. Sou rural. Eu nasci aqui e está na minha maneira de estar, no meu sentir, ajudar a região e querer que ela continue a ser vitícola”, assegura.

Portanto, “quero continuar a ajudar a economia e compro também vinho aqui na região. Há colegas que não conseguem vender, mas eu tenho a sorte de ter uma marca praticamente feita, e isso ajuda”, atira quase com vergonha.

Aqui, Leonor volta a chamar a atenção para a importância de ter Jorge Quendera como responsável da sua enologia - Quendera é considerado um dos maiores especialistas da região, onde trabalha há décadas, tendo sido consultor de várias grandes marcas, para as quais conquistou dezenas de prémios internacionais, além de ter um percurso intimamente ligado à Adega Cooperativa de Pegões.

“O nosso enólogo, que é espetacular, tem muita noção daquilo que cada país gosta, e tem a capacidade de se adaptar, de adaptar os nossos vinhos à tendência do mercado. E o nosso diretor comercial, que também tem muita experiência lá fora, tem feito esse trabalho”, de conseguir colmatar as quebras numas geografias com subidas em outras.

Além disso, o trabalho de continuar a desbravar novos mercados é algo que é incentivado por Leonor Freitas, amante confessa de feiras de vinhos e de descobrir novos potenciais clientes.

“Temos um diretor comercial que está sempre lá fora, a fazer esse trabalho, e temos outro cá em Portugal. Mas o nosso grande crescimento, no ano passado, deveu-se à exportação”, nota.

Os EUA, que aumentaram as tarifas sobre os produtos importados da União Europeia, vinho incluído, são um mercado relevante para a Casa Ermelinda Freitas, mas não integram a lista dos maiores, pelo que o impacto foi mitigado por outras geografias. A empresa tem no Brasil, na Alemanha e no Reino Unido o pódio dos seus principais mercados exportadores, e tem garantido a consistência das vendas para essas regiões, congratula-se Leonor.

Mercados menos óbvios, como os Países Baixos - “olhe que é um grande consumidor!” -, também integram a carteira de países para onde a Casa Ermelinda Freitas exporta.

“Vamos tentando perceber e vamos conhecendo outros mercados. Não faltamos a uma feira internacional e isso leva a que as pessoas vejam que há persistência na qualidade, porque nós estamos lá todos os anos. A qualidade nunca diminui”, continua em jeito e justificação, admitindo que o facto de continuarem a arrecadar prémios em concursos nacionais e internacionais também ajuda. “Claro.”

“Acho que temos estado a ganhar confiança naqueles mercados em que já estamos mais desenvolvidos. E aproveitamos todos os mercados, nem que se comece por uma palete. Nem que às vezes se perca nas primeiras encomendas. O que nós não queremos é perder o mercado”, explica ainda.