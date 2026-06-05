Licenças para construção e reabilitação habitacional recuam 10,2% até março

A emissão de licenças para construção e reabilitação habitacional em Portugal caiu 10,2% até março, para 4.930 documentos, revela a Síntese Estatística da Habitação divulgada esta sexta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

O número de fogos licenciados em construções novas recuou 4,7%, para 10.155 alojamentos.

No consumo de materiais, o mercado nacional de cimento recuperou da contração anterior e cresceu 2,2% em termos homólogos, totalizando 960 mil toneladas nos primeiros três meses de 2026.

O novo crédito à habitação concedido pelos bancos (excluindo renegociações) aumentou 10,6% face ao mesmo mês do ano anterior, mobilizando 5,7 mil milhões de euros até final de março.

A AICCOPN nota que este reforço do financiamento ocorreu apesar de uma ligeira subida das taxas de juro, que interromperam a tendência descendente e situaram‑se em 3,1% em março de 2026.

Quanto às avaliações bancárias, o valor mediano subiu 16,5% em termos homólogos em março.

O segmento dos apartamentos foi o principal motor desta valorização (+21,2%), enquanto as moradias registaram um acréscimo mais moderado (+12,6%).