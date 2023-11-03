Líderes mundiais da aviação discutem falta de profissionais em encontro em Cascais

O Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, vai receber, na próxima semana, os líderes da Airbus, Boeing, Lufthansa, entre outros 'gigantes' da aviação, num encontro internacional que tem como um dos principais temas a falta de profissionais..Segundo comunicado da Câmara Municipal de Cascais (CMC), o encontro internacional European Airline Training Symposium (EATS) terá lugar pela primeira vez em Portugal, nos dias 8 e 9 de novembro e vai receber "mais de mil participantes de 60 nacionalidades", "mais de 80 empresas, centenas de executivos das maiores companhias aéreas (Lufthansa, Emirates, Etihad, easyJet), fabricantes de aviões (Airbus, Boeing) e fabricantes de simuladores (CAE, L3Harris)"..A falta de profissionais no setor vai ser um dos principais temas em discussão durante a feira comercial, onde serão também divulgadas as mais recentes tecnologias no treino em aviação, apresentados os avanços inovadores no setor e discutidas as questões mais urgentes da indústria..A falta de pilotos e técnicos de manutenção tem provocado o cancelamento de "milhares de voos" e, segundo a organização, faltam atualmente cerca de um milhão de profissionais em todo o mundo, para fazer face à procura..O EATS é promovido pelo grupo Halldale, que apoia a comunidade de treino e simulação, sobretudo nos setores aéreo e da Defesa.