Dez anos depois de ter aterrado na capital portuguesa, a Web Summit enfrenta questões sobre a perda de fôlego mediático, o elevado preço dos bilhetes e o horizonte do contrato que termina em 2028. Em entrevista ao DN/Dinheiro Vivo, Gil Azevedo, diretor-executivo da Unicorn Factory Lisboa, coloca o papel da cimeira no ecossistema da indústria em perspetiva: Portugal e a capital já conquistaram credibilidade internacional como polo de inovação e não dependem em exclusivo da conferência liderada por Paddy Cosgrave. "[Lisboa] não precisa de ser a Web Summit. O que é importante é ter aqui uma feira internacional de relevo que nos permita continuar a posicionar Portugal como um país de inovação e de crescimento", afirma.

O responsável reconhece, no entanto, que a Web Summit tem "caminho facilitado" pela associação já consolidada entre a marca e o país, mas acrescenta que existem outros organizadores internacionais com capacidade para preencher esse espaço caso a renovação não avance. A própria Unicorn Factory admite vir a integrar um consórcio com esse objetivo. "Não seremos nós, claramente, a organização que fará esse evento, mas queremos associar-nos", assegura, defendendo que o essencial é avaliar dentro das diferentes possibilidades qual é a solução mais eficaz ao custo mais eficiente.

No rescaldo imediato da edição de 2026, marcada pelo encerramento preventivo do recinto na quarta-feira, dia 11, por recomendação do Governo e da Proteção Civil devido às previsões de tempestade, Gil Azevedo sublinha que, apesar de tudo, o feedback das startups e a própria análise da sua organização apontam para uma conclusão clara: "O balanço global é positivo". Ainda que "na teoria" se tenha perdido um dia, "na prática o impacto [foi] bastante menor". Conseguiu-se compensar bem a pausa ao comprimir a maioria dos eventos e reuniões para o dia seguinte: "Um trabalho de facto impressionante."

Programa Global Scaling Up como exemplo

O gestor reconhece que a conferência perdeu algum mediatismo institucional, bem como grandes pavilhões de marcas globais, mas realça que ganhou maturidade técnica e foco no negócio, estimando que pelo menos 80% dos participantes sejam estrangeiros.

Como prova dessa eficácia, aponta o programa Global Scaling Up, apresentado nesta edição na sequência de um acordo fechado na Web Summit do ano passado com a incubadora Hub71 (Emirados Árabes Unidos), o Instituto Caldeira (Brasil) e uma organização norte-americana. Gil Azevedo descreve-o como "o primeiro programa global de raiz portuguesa de apoio a startups na sua internacionalização", desenhado para colmatar a falta de experiências imersivas e de contactos reais no exterior.

"Sempre que uma startup ou uma empresa faz uma expansão para um novo mercado, na prática, está a dar vários passos atrás, porque muda a língua, muda a cultura, mudam os clientes, muda a forma de trabalhar...", explica. Antes o programa estava focado na formação em Portugal, mas agora, durante seis meses, as empresas trabalham de perto e participam nas grandes feiras tecnológicas do Médio Oriente, do Brasil e dos EUA, ficando ligadas a parceiros locais que também usam Lisboa como "porta de entrada para a Europa".

500 milhões levantados

Quatro anos após o lançamento da Unicorn Factory Lisboa, os números acumulados dão dimensão ao capital e ao emprego gerados pelo projeto municipal: as 917 startups apoiadas nos seus programas — 300 no último ano e mais de 350 previstas para 2026 — já levantaram mais de 500 milhões de euros em investimento e têm planos de recrutamento que apontam para a criação de 18.000 postos de trabalho. Já entre as 90 empresas em fase de expansão internacional que passaram pelo programa Scaling Up, as receitas aumentaram em média 48% e a capacidade de captar fundos internacionais cresceu 76%, afirma o gestor.

Desde 2022, prossegue, Lisboa atraiu 19 unicórnios internacionais. O mais recente é a norte-americana Discord, cujo processo de atração foi acompanhado pela Unicorn Factory e que vai abrir na cidade o seu primeiro centro de engenharia fora dos Estados Unidos, focado no desenvolvimento de tecnologia central.

Um dos problemas que o país mantém é a retenção das empresas nacionais quando atingem fases avançadas de financiamento. O diretor-executivo distingue o centro de decisão da sede fiscal: enquanto as equipas e os decisores permanecem maioritariamente em Portugal, muitas startups acabam por transferir a sede fiscal para o estrangeiro nas rondas Série B. Em causa estão constrangimentos internos e a exigência de investidores internacionais que pedem "jurisdições mais maduras e mais ágeis para este mundo da inovação".

Entre os principais travões ao ecossistema, Gil Azevedo identifica três frentes: a falta de fundos de capital de risco de maior dimensão em Portugal, a "burocracia inicial" que as empresas enfrentam ao instalarem-se no país e um défice cultural que começa no ensino. "Temos ótimos colaboradores, podíamos ter mais empreendedores", resume.

Numa era cada vez mais digital, o líder da Unicorn Factory está convencido de que os encontros presenciais e os escritórios físicos continuarão insubstituíveis para gerar confiança entre parceiros e investidores. Sem essa interação humana, ironiza, "somos substituídos por robôs".

Discord cria cerca de 30 postos de trabalho em Lisboa até ao final de 2027

O polo de engenharia da Discord em Lisboa, cujo processo de atração foi acompanhado pela Unicorn Factory, prevê contratar cerca de 30 profissionais até ao final de 2027. As vagas abrangem liderança local, gestores de engenharia e dados, engenheiros de software seniores e segurança EMEA, com propriedade técnica direta sobre produtos centrais (Core Tech), como redes, áudio e vídeo, desempenho e dados.

O escritório funcionará em modelo híbrido (três a quatro dias presenciais por semana), exigindo residência na área metropolitana de Lisboa e um período diário de sobreposição horária ao final da tarde para coordenação com a sede em São Francisco.