Lisbon Marriott investe seis milhões de euros com foco na sustentabilidade

O Lisbon Marriott Hotel, na Avenida dos Combatentes, concluiu um investimento de seis milhões de euros destinado à renovação das suas instalações e à melhoria da eficiência energética do edifício. Esta unidade hoteleira -- a primeira da marca Marriott (uma das maiores redes de hotéis do mundo) em Portugal -- procedeu à modernização de 120 quartos, 12 suites júnior e uma suite presidencial, com uma intervenção que incluiu a substituição integral da rede hidráulica com o objetivo de assegurar maior fiabilidade no abastecimento e otimizar o desempenho dos sistemas. Esta alteração técnica, segundo informação enviada ao DN, permite uma redução do consumo de água e de energia, alinhando a operação do hotel com práticas de sustentabilidade ambiental. Após as obras, todos os quartos dispõem de varandas privativas com vista para o jardim tropical e piscina ou para a cidade de Lisboa, com o hotel a manter o seu jardim como um elemento distintivo, oferecendo um espaço arborizado e de repouso no centro da capital.A unidade mantém uma ligação histórica a diversas personalidades de relevo internacional. Durante a cimeira da NATO, em 2010, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, utilizou a suite presidencial para a sua estada na capital portuguesa. O hotel acolheu igualmente figuras como o Dalai Lama, Hillary Clinton e Xanana Gusmão, além de artistas brasileiros como Simone, Marisa Monte e Ney Matogrosso, pode ler-se no referido comunicado.