Lítio e hidrogénio, dois recursos essenciais nas metas europeias

A aposta de Portugal em recursos como o lítio ou o hidrogénio tem enquadramento comunitário no âmbito, nomeadamente, do combate às alterações climáticas, por um lado, e à redução da dependência das energias fosséis, por outro. Nesse sentido, a União Europeia comprometeu-se com objetivos climáticos, para reduzir em 55% as emissões de carbono, até 2030, de modo a atingir a neutralidade em 2050. A Comissão Europeia considera que tais objetivos dependem do acesso "seguro e sustentável" a matérias-primas críticas, como o lítio e o hidrogénio.