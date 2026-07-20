Litoral domina a procura por casa, mas o interior começa a ganhar terreno

O mercado imobiliário português continua fortemente concentrado no litoral, mas o interior começa a ganhar terreno, revela o Estudo Semestral do Imovirtual, que analisa a procura por apartamentos e moradias para compra entre abril e junho de 2026.

Cerca de 85% das pesquisas realizadas na plataforma incidem sobre distritos costeiros, mas o interior vai-se começando a afirmar como uma alternativa relevante para muitos compradores, sobretudo por haver preços mais acessíveis.

Enquanto em junho o litoral registou uma quebra de 25,3% face a abril, no interior essa redução foi ligeiramente menos expressiva (21,2%), o que revela um comportamento mais consistente.

Lisboa representa 22,9% de todas as pesquisas realizadas no país, seguida do Porto (20,2%) e de Setúbal (10,4%). No total, estes três distritos do litoral representam mais de metade da procura nacional.

Em relação ao interior, Santarém concentra 37,1% da procura, beneficiando da proximidade à Área Metropolitana de Lisboa.

A diferença de preços entre litoral e interior continua a ser significativa. O preço médio procurado situa-se nos 260 mil euros no litoral e nos 155 mil euros no interior, o que equivale ao valor médio de um imóvel em distritos como Guarda ou Bragança.

O preço médio procurado mais elevado no litoral situa-se na Madeira (360 mil euros), seguida de Lisboa (325 mil euros) e de Setúbal e Faro, ambos nos 300 mil euros. No interior, Évora e Santarém apresentam os valores mais avultados, com 200 mil euros. Já Bragança destaca-se pelo preço médio procurado mais baixo do país (120 mil euros).

O estudo exibe também diferenças na evolução dos preços procurados entre litoral e interior, com os possíveis compradores a procurar imóveis em patamares de preço mais elevados em distritos como Castelo Branco (+16,7%), Beja (+9,0%), Portalegre (+7,7%), Bragança (+6,7%) e Guarda (+6,2%). Por outro lado, em Lisboa (-5,9%), na Madeira (-6,7%) e nos Açores (-13,0%) verificou-se o movimento inverso, com uma ligeira redução dos valores pesquisados.

De acordo com o estudo, a tipologia mais vezes identificada foram os T4 (33,5%), seguida dos T3 (31,9%), o que no seu conjunto totalizam quase dois terços das pesquisas realizadas no Imovirtual.

Essa tendência é ainda mais evidente no interior, onde os T4 são a tipologia mais procurada em todos os distritos analisados, enquanto no litoral apenas Porto e Braga apresentam os T3 como primeira escolha.

Refira-se que um T4 apresenta uma mediana de 310 mil euros no litoral, enquanto no interior esse valor desce para 195 mil euros, sendo que em Bragança essa tipologia apresenta um preço médio procurado de apenas 138.750 euros.

O estudo também identifica os concelhos que mais cresceram na procura de imóveis. Miranda do Douro (87,9%), Macedo de Cavaleiros (+39,3%), Vouzela (+27,3%), Celorico da Beira (+24,1%) e Portalegre (+15,7%) foram os que tiveram maior crescimento de procura no interior, enquanto Paredes de Coura (+63,0%), Pampilhosa da Serra (+30,0%), Pedrógão Grande (+22,9%), Estarreja (+16,5%) e Albufeira (+15,2%) foram os que mais cresceram no litoral. Albufeira foi o mesmo o concelho com maior crescimento absoluto da procura durante o período analisado.

“O estudo confirma que continuamos a ter um mercado fortemente concentrado no litoral, mas mostra também que o interior está longe de ser uma realidade homogénea. Existem territórios que começam a ganhar dinamismo de forma consistente, impulsionados por compradores que procuram mais espaço, preços mais acessíveis e uma melhor relação entre qualidade de vida e capacidade financeira. É uma evolução gradual, mas que merece ser acompanhada porque poderá influenciar a forma como o mercado imobiliário português evolui nos próximos anos”, afirma Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, citada por um comunicado enviado às redações.