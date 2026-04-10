Litro de gasóleo baixa 5,5 cêntimos e de gasolina 3 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, com o gasóleo simples a recuar cerca de 5,5 cêntimos por litro e a gasolina 95 a baixar três cêntimos.

As previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,913 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,090 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A descida a partir de segunda-feira surge depois se ter verificado uma nova subida dos preços nos postos de abastecimento na atual semana.

Os aumentos verificados nas últimas semanas são uma reação à subida do preço do barril de petróleo, influenciado pela guerra no Irão, desencadeada por ataques de EUA e Israel, e consequente encerramento do estreito de Ormuz.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira que aceitou suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".

Na quarta-feira, o preço do barril de Brent, referência para a Europa, caiu 13%, passando de perto de 110 dólares (cerca de 94,16 euros) para menos de 95 dólares. Na manhã de hoje avançava para 97,42 dólares.