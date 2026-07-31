Lucro da Brisa sobe 14,7% para 178,7 ME no 1.º semestre

A Brisa Concessão Rodoviária totalizou 178,7 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, um aumento de 14,7% relativamente ao mesmo período do ano anterior, foi esta sexta-feira (31 de julho) comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entre janeiro e junho, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa situou-se em 349,9 milhões de euros, um crescimento homólogo de 5,7%.

Até junho, os rendimentos operacionais da Brisa totalizaram 432,7 milhões de euros, ascendendo assim 5,4% face ao primeiro semestre de 2025.

Já os gastos operacionais foram de 82,8 milhões de euros, acima dos 79,4 milhões de euros reportados em igual período do ano passado.

O resultado financeiro foi negativo em 21,5 milhões de euros, quando, no primeiro semestre do ano anterior, tinha sido de -24,7 milhões de euros.

O investimento (capex) somou no final de junho 26,1 milhões de euros.

Em 30 de junho, a dívida bruta da Brisa ascendia a 1.075 milhões de euros.

Durante o primeiro semestre, o tráfego médio diário foi de 23.759 veículos por dia, mais 1,6%.