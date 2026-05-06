Lucro da EDP cai 12% para 378 milhões de euros no 1.º trimestre

O lucro da EDP caiu 12% no primeiro trimestre do ano, para 378 milhões de euros, variação que é justificada sobretudo pela redução nos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha.

O resultado líquido recorrente da EDP até março baixou 9% em termos homólogos, para 399 milhões de euros, segundo comunicado enviado esta quarta-feira, 6 de maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dívida líquida totalizou 15,7 mil milhões de euros, refletindo o investimento realizado e fluxo de caixa orgânico gerado, assim como a valorização do Real do Brasil face ao euro no trimestre.