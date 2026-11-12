Lucro da REN sobe 34,1% até setembro para 139,3 milhões de euros

A REN – Redes Energéticas Nacionais registou um lucro de 139,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 34,1% face aos 103,9 milhões de euros registados no período homólogo de 2025, anunciou a empresa.

De acordo com o relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 10,2%, para 422,9 milhões de euros, face aos 383,6 milhões de euros registados nos primeiros nove meses do ano passado.

A REN atribui o crescimento dos lucros à melhoria do desempenho operacional e à redução dos encargos com a contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE), que diminuíram 19,9 milhões de euros, devido ao fim da contribuição no negócio do gás e a decisões favoráveis do Tribunal Constitucional.