Lucro da Semapa cai para 157 milhões de euros, mas distribui 50 milhões

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa em 2025 foi de 2 114,9 milhões de euros, 1,6% inferior ao registado no período homólogo de 2024, anunciou a empresa esta sexta-feira aos mercados. A empresa justifica este indicador com uma “conjuntura muito desafiante”, marcada pela quebra dos preços da pasta de papel no mercado internacional, com as vendas da Navigator a cairem 5,7%. Mas se contabilizado o contributo da Secil (em processo de venda e analisado à parte) o volume de negócios seria de 2 865,2 milhões de euros, com um ligeiro crescimento de 0,6% face ao período homólogo.

No ano que terminou, a Navigator (pasta e papel) foi responsável pela fatia de leão do valor do grupo, com negócios de 1 969,8 milhões de euros, enquanto 145,2 milhões de euros foram gerados por ‘outros negócios’. Quanto às exportações e vendas no exterior, estas ascenderam a 1 826,5 milhões de euros, o que representa 86,3% do volume de negócios, em linha com os objetivos estratégicos do Grupo, indica ainda a informação prestada à CMVM.

Para 2026, a Semapa Next anuncia um novo ciclo de investimento focado em Transição Energética, Tecnologia para Indústria, Cadeia de Abastecimento e Logística e Software Vertical.



Compras e vendas

O ano de 2025 foi marcado por duas decisões impactantes. A 19 de dezembro de 2025, a Semapa assinou o contrato de compra e venda com a Cementos Molin, para a venda da totalidade do capital da Secil, por 1,4 mil milhões de euros, que deverá ficar concluída até final de março. O grupo vê este negócio como “um passo alinhado com a sua estratégia de gestão activa de portfolio de investimento e de criação de valor sustentável a longo prazo”.

“A operação representa um movimento estratégico para reforçar a capacidade financeira e de investimento do Grupo e focar o seu portefólio em áreas prioritárias de crescimento dentro da estratégia delineada”.

Outra grande decisão foi o reforço a sua presença em Espanha, com novos investimentos. “No âmbito da estratégia de diversificação e crescimento, o Grupo Semapa continuou com a sua forte ambição e investiu em 2025 um valor total de 459 milhões de euros, dos quais 230 milhões de euros em investimentos em novos negócios (participações financeiras)”.

Considerando o contributo da Secil a 31 de dezembro de 2025, o valor total de investimento seria de 545 milhões de euros. “Durante o ano de 2025, o Grupo Semapa efetuou importantes aquisições em Espanha. Em julho, a Semapa adquiriu a Imedexa, líder europeia no desenho e fabrico de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade por uma contrapartida paga de 148 milhões de euros”, refere a empresa. Esta aquisição representa, para o grupo, “ um marco importante no portfolio da Semapa, sendo o primeiro investimento direto estrangeiro da Semapa. Em janeiro, a ETSA adquiriu a Barna por uma contrapartida paga de 33,5 milhões de euros, expandindo as suas atividades para uma nova geografia, num novo segmento de negócio, rendering de peixe”, informa o relatório e contas. Adicionalmente, durante o ano de 2025, a Semapa Next realizou investimentos de follow on no valor de 49 milhões de euros em 7 empresas e nos fundos em que é participante, entre os quais se destaca o reforço do investimento na Gropyus num total de 39 milhões de euros, num contexto de forte dinamismo da empresa de origem austro-alemã, que combina tecnologia e produção industrializada de soluções modulares de construção.

Face a um resultado líquido de 156,6 milhões de euros, menos 76 milhões do que em 2024, o grupo vai manter o nível de distribuição de dividendos. O conselho de administração vai propor à Assembleia Geral de Acionistas uma distribuição de dividendos de 0,626 euros por ação, a que corresponde um valor total de aproximadamente 50 milhões de euros, igual ao distribuído relativamente a 2024.

Em 2025, o EBITDA consolidado totalizou 381,2 milhões de euros(-29,0% vs. período homólogo de 2024). No período em análise, 375,7 milhões de euros foram gerados na Navigator e 12,6 milhões de euros no segmento de Outros Negócios. A margem EBITDA consolidada atingiu 18.0%, (-7.0 p.p. vs. período homólogo de 2024). Foi impactado pela performance inferior à registada no período homólogo de 2024 da Navigator (-31,3%), parcialmente compensada pelo segmento de Outros Negócios (+203,4%). A Navigator mantém o foco na redução de custos variáveis, que reflete a tendência de queda dos cash costs unitários em todos os seus negócios e a estratégia de controlo dos custos fixos, estabilizando-os face a 2024.