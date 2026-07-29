Lucro da Sonae sobe 20,5% no primeiro semestre para 123 milhões de euros

O lucro da Sonae aumentou 20,5% no primeiro semestre face ao mesmo período de 2025, para 123 milhões de euros, impulsionado pelos negócios nacionais e internacionais e ganhos de eficiência, anunciou a empresa esta quarta-feira.

“Esta evolução reflete o crescimento dos negócios nacionais e internacionais, os ganhos de eficiência, o constante investimento no desenvolvimento dos negócios e a forte solidez financeira”, indica o grupo português num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No segundo trimestre deste ano, o resultado líquido atribuível a acionistas atingiu 75 milhões de euros, registando um aumento homólogo de 27,3%.

Até junho, o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 6,3%, para 5.600 milhões de euros, tendo subido 5,6% no segundo trimestre, para 2.900 milhões, “suportado por contributos sólidos de todos os negócios de retalho”.

“O forte crescimento das vendas LfL [‘like for like’, ou seja, em termos comparáveis] e a contínua expansão das redes de lojas permitiram reforçar as posições de liderança nos vários mercados”, lê-se no comunicado.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) aumentou 14,4% no primeiro semestre, para 600 milhões de euros, e subiu 15,1% entre abril e junho, para 316 milhões de euros, “suportado pela melhoria do desempenho operacional subjacente”.

Assim, o EBITDA subjacente aumentou 13,3% até junho, para 536 milhões de euros, e cresceu 26 milhões de euros, para 281 milhões, no segundo trimestre, “impulsionado sobretudo pela MC e suportado pelos contributos positivos dos restantes negócios de retalho”.

Já a margem de EBITDA subjacente melhorou de 9,5% para 9,9% no segundo trimestre (9,6% no primeiro semestre), “refletindo o aumento das vendas e ganhos de eficiência operacional”.