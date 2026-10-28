Lucro do BCP sobe 12,6% para 873,7 milhões de euros até setembro

O BCP totalizou 873,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, mais 12,6% relativamente ao mesmo período do ano passado, anunciou esta quarta-feira, 28 de outubro, o presidente executivo.

“Os resultados foram de 873,7 milhões de euros nos primeiros nove meses, um aumento de 12,6%”, afirmou o presidente executivo do banco, Miguel Maya, na apresentação dos resultados, em Oeiras, Lisboa.

Miguel Maya classificou este período como “bastante difícil” devido a uma “conjuntura excecional”, que obriga a uma "gestão intensa e próxima", com um nível elevado de imprevisibilidade.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado líquido da atividade em Portugal fixou-se em 727,9 milhões de euros, um crescimento homólogo de 11,2%.

Entre janeiro e setembro, o crédito a clientes do grupo totalizou mais 7,8% para 66.200 milhões de euros e os recursos totais de clientes avançaram 7,1% para 116.300 milhões de euros.

As comissões do BCP somaram 660,4 milhões de euros até setembro, o que compara com os 628,8 milhões de euros apurados no período homólogo.

Só em Portugal, as comissões representaram 484,5 milhões de euros, acima dos 465,5 milhões de euros do ano anterior.

Os custos operacionais do grupo foram de 1.087 milhões de euros entre janeiro e setembro, um crescimento de 36% em comparação com os primeiros nove meses de 2025.

Em 30 de setembro, o banco contava com 384 sucursais em Portugal, uma descida de 10 face a 2025.

Já o número de colaboradores em Portugal estava em 5.983, abaixo dos 6.224 anunciados no período homólogo.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP subiram cerca de 0,05% para 1,09 euros.