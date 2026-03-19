Lucro do grupo Altri recua 80,1% devido a aumento de tarifas e descida do dólar

O grupo Altri registou em 2025 uma quebra de 80,1% nos lucros face ao ano anterior, para 21,4 milhões de euros, e um recuo de 17,8% nas receitas explicado pelo impacto das tarifas e desvalorização do dólar.

As receitas totais do grupo cifraram-se em 702,8 milhões de euros, essencialmente afetadas pelo impacto das tarifas sobre os preços da pasta nos mercados internacionais e pela depreciação da moeda norte-americana, segundo revelou a empresa em comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 56,9%, de 218,3 milhões para 94,1 milhões de euros, correspondendo a uma margem EBITDA de 13,4%.

Já os custos totais caíram 4,4% para 608,7 milhões de euros, em comparação com o ano de 2024.

O investimento líquido total foi de 48,4 milhões de euros em 2025, o que compara com 30 milhões de euros no ano anterior.

A dívida líquida subiu 54% para 329 milhões de euros no final do ano, devido ao reforço do investimento em projetos de diversificação e aquisições.

A Altri refere que no quarto trimestre do ano passado assistiu-se "a uma recuperação ligeira dos preços de fibras", depois do patamar mínimo atingido no terceiro trimestre, permitindo uma melhoria da rentabilidade do grupo.

A nota de imprensa destaca que o segmento das fibras solúveis foi afetado, na primeira metade de 2025, "pela expectativa do impacto das novas políticas norte-americanas, designadamente na importação de bens têxteis da Ásia para os EUA", provocando um decréscimo da procura e dos níveis de preços sentido até final de setembro do ano passado.

"Com as medidas e tarifas a aplicar pelos EUA a estabilizarem, começámos a ver algum dinamismo na procura nos últimos meses de 2025 e início de 2026, protagonizado pela Ásia e, em particular, pela China. Esta tendência positiva é particularmente notória no segmento de 'Hardwood', ao qual o Grupo Altri está particularmente exposto. O segmento de Pasta Solúvel, depois de um ano marcado por maior capacidade no mercado e volatilidade no lado da procura, mostra sinais de uma recuperação sustentada no início de 2026", indica o comunicado.

Contudo, a procura global de pasta em 2025 registou um aumento de 3,3% face ao período homólogo, devido sobretudo à exportação no segmento de 'Hardwood' para a China (+6,9%), resto da Ásia/África (+14,3%) e Europa de Leste (+7,2%).

A Europa Ocidental, depois de um crescimento de dois dígitos em 2024, apresentou uma redução de cerca de 2,6% em 2025.

No ano passado, a Altri desenvolveu vários projetos de diversificação, que passaram pela recuperação e valorização do ácido acético e furfural de base renovável na Caima e pela migração, ainda em curso, da produção da Biotek para fibra solúvel.

Em 2025, o grupo adquiriu a Greenalia Forest, uma das principais empresas do setor florestal galego, e a Greenalia Logistics, também na Galiza, e ainda uma participação maioritária na AeoniQ, na área de têxteis sustentáveis.

A Altri informa ainda que as intempéries em Portugal afetaram as unidades industriais do grupo, provocando paragens operacionais e dificuldades na logística por causa do encerramento do porto da Figueira da Foz.

"As restrições sentidas durante as semanas das intempéries terão impacto significativo nos resultados do 1T26 [primeiro trimestre de 2026] do Grupo Altri, dados os custos logísticos acrescidos, menor nível de produção, maiores consumos de energia (causados pela instabilidade nas unidades industriais) e menor produção de energia excedentária, também associada à reparação definitiva da turbina da Celbi", acrescenta.