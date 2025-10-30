Lucro dos CTT sobe 18,4% até setembro para 32,8 milhões de euros

O resultado líquido dos CTT subiu 18,4% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2024, para 32,8 milhões de euros, divulgaram os Correios de Portugal nesta quinta-feira (20).Entre janeiro e setembro, os rendimentos operacionais atingiram 911,2 milhões de euros, mais 15% do que um ano antes, impulsionados pelo "forte desempenho do Expresso e Encomendas, incluindo a consolidação da Cacesa a partir de 30 de abril de 2025, bem como pelo crescimento continuado do Banco CTT e pelo aumento da colocação de dívida pública nos serviços financeiros".O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 21,9% para 134,8 milhões de euros.Nos primeiros nove meses, a Logística atingiu 775,8 milhões de euros, um aumento homólogo de 14,3%, representando 85% dos rendimentos totais dos CTT, enquanto o Expresso e Encomendas (E&E) alcançou 434,2 milhões de euros (+31,4%), "sendo a área que mais contribui para a receita dos CTT (48%), graças ao crescimento do 'e-commerce' na Península Ibérica e à consolidação da Cacesa", referem os CTT.O Banco e Serviços Financeiros atingiu 135,4 milhões de euros no final de setembro, mais 19,1% homólogos, impulsionado pelo aumento da colocação de dívida pública, que tem recuperado relativamente" aos nove primeiros meses de 2024, "e pelo crescimento sustentado do Banco CTT". Volume de negócios do Banco CTT sobe 8,3% O volume de negócios do Banco CTT cresceu 8,3% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2024, para 7.590,4 milhões de euros, divulgaram também os Correios de Portugal.Em comunicado, os CTT adiantam que este desempenho é explicado, essencialmente, "pelos depósitos de clientes (consolidado Banco CTT), que se situaram em 4.201,7 milhões de euros", mais 3,9% do que nos primeiros nove meses de 2024, pelo crédito a clientes (2.085,2 milhões de euros, +15,4%), suportado pelo crédito automóvel (+6,7% para 1.000,1 milhões de euros) e pelo crédito à habitação (+18,1% para 945,4 milhões de euros) e pelas poupanças off-balance, que totalizaram 1.243,5 milhões de euros (+18,9%).Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram 104,0 milhões de euros até setembro, mais 8,0% homólogos.