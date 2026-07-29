Lucros da EDP sobem 3% para 732 milhões de euros no primeiro semestre

A EDP registou, no primeiro semestre deste ano, lucros atribuíveis aos acionistas de 732 milhões de euros, um aumento de 3% em termos homólogos, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Esta evolução face ao mesmo período do ano anterior reflete, sobretudo, o forte desempenho das energias renováveis e o início do novo período regulatório das redes na Península Ibérica, fatores parcialmente mitigados pela redução dos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha”, destacou o grupo.