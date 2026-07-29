Economia

Lucros da EDP sobem 3% para 732 milhões de euros no primeiro semestre

Empresa refere que "evolução face ao mesmo período do ano anterior reflete, sobretudo, o forte desempenho das energias renováveis"
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'AndradeEPA
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A EDP registou, no primeiro semestre deste ano, lucros atribuíveis aos acionistas de 732 milhões de euros, um aumento de 3% em termos homólogos, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Esta evolução face ao mesmo período do ano anterior reflete, sobretudo, o forte desempenho das energias renováveis e o início do novo período regulatório das redes na Península Ibérica, fatores parcialmente mitigados pela redução dos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha”, destacou o grupo.

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