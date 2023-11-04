Lucros da Semapa caem 28% até setembro para 167,2 milhões de euros

A Semapa registou lucros de 167,2 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma redução de 27,7% em relação ao período homólogo, adiantou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..O grupo, do qual fazem parte a Navigator e a Secil, revelou ainda que o volume de negócios consolidado até setembro, foi de 2021,9 milhões de euros, uma queda de 12,6% em termos homólogos..Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) dos primeiros nove meses de 2023 totalizou 507,3 milhões de euros, uma descida de 24,6%.."O valor dos investimentos em ativos fixos realizado nos primeiros nove meses de 2023 atingiu os 192,2 milhões de euros, valor muito acima do verificado no período homólogo (121,1 milhões de euros)", indicou, destacando a Navigator com 142 milhões de euros e a Secil com 41 milhões de euros..Segundo a Semapa, "no final dos primeiros nove meses de 2023, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 1.080,0 milhões de euros, superior em 285,8 milhões de euros relativamente ao final de 2022 o que, com o pagamento de dividendos de 136 milhões de euros e o montante de investimento de 487,3 milhões de euros, demonstra a capacidade de geração de 'cash flow' do grupo"..Assim, a 30 de setembro de 2023, a Semapa diz que tinha "uma confortável posição de liquidez assegurada por disponibilidades (248,1 milhões de euros) e por um conjunto de linhas contratadas e não utilizadas".