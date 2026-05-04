Lucros do BPI até março recuam 2% para 133 milhões de euros

O BPI teve lucros de 133 milhões de euros até março, menos 2% em termos homólogos, anunciou esta segunda-feira, 4 de maio, o banco em conferência de imprensa.

Nos primeiros três meses de 2026, a margem financeira – diferença entre os juros pagos nos depósitos e os cobrados nos créditos – também recuou 2%, para 218,7 milhões de euros.

Já as comissões líquidas do grupo subiram 4% para 78,6 milhões de euros.

Do lado das despesas, os custos de estrutura subiram 4% para 132 milhões de euros, com os custos com pessoal a subirem 9% para 68,4 milhões de euros.

Por geografias, na operação em Portugal, os resultados recuaram de 98 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025 para 90 milhões de euros este ano.

Já a contribuição do BFA (banco de que BPI é acionista em Angola, com 33,35% do capital) foi de 42 milhões de euros, menos 9% em termos homólogos, e a contribuição do BCI (banco de que é acionista em Moçambique) foi de 1,0 milhão de euros, o que representa uma melhoria face aos prejuízos de 7,0 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025.

O BPI divulgou também as suas projeções macroeconómicas para Portugal, em que reviu em baixo as anteriores, prevendo agora (já depois do início da guerra de Estados Unidos e Israel com Irão) uma projeção de crescimento da economia portuguesa de 1,8% este ano (face aos 2,1% anteriores) e taxa de inflação de 2,9% (2,1% antes).