Lucros do espanhol Caixabank subiram 48,2% para 3659 milhões de euros até setembro

O CaixaBank, que em Portugal detém o BPI, teve lucros de 3659 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 48,2% que no mesmo período de 2022, divulgou o banco espanhol esta sexta-feira..A contribuir para o aumento dos lucros esteve a margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos), que subiu 60,7% para 7364 milhões de euros..A carteira de crédito estava, em setembro, nos 345,4 mil milhões de euros, menos 1,7%, referindo o banco que a evolução do crédito a empresas e do crédito a consumo compensou a queda do crédito à habitação (cedeu 3,9%)..O banco atribui a queda no crédito à habitação à amortização antecipada de empréstimos pelos clientes e menor concessão de novos créditos. O crédito malparado manteve-se em 2,7% em setembro..Na conferência de imprensa, o presidente do banco, Gonzalo Gortázar, estimou que, relativamente a este ano, os dividendos aos acionistas serão de 50 a 60% do lucro líquido..Quanto a indicadores de solvabilidade, em setembro, o rácio CET1 ficou em 12,3%..O CaixaBank tinha 44 771 empregados no fim de setembro, 146 mais do que no fim de 2022, e 4199 agências, menos 205.