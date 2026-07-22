Economia

Lucros do Santander sobem 31,3% no primeiro semestre para 8.973 milhões de euros

Venda da filial polaca do banco contribuiu com mais valia de cerca de 1,9 mil milhões de euros. No ano passado, os lucros chegaram a um recorde de mais de 14 mil milhões de euros.
Lucros do Santander sobem 31,3% no primeiro semestre para 8.973 milhões de euros
Ivo Pereira/Global Imagens
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O banco Santander teve lucros de 8.973 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 31,3% do que no mesmo período de 2025, anunciou esta quarta-feira (22 de julho) o grupo financeiro espanhol.

Estes resultados incluem um impacto extraordinário gerado pela conclusão da venda, em janeiro, do Santander Bank Plska, a filial polaca do banco, uma operação que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.

Sem o impacto desta operação, assim como de 250 milhões de euros associados a "custos de reestruturação" no Reino Unido, os lucros ordinários (comparáveis) do Santander no primeiro semestre do ano ascenderam a um recorde de 7.328 milhões de euros, mais 14,9% do que em 2025.

Só no segundo trimestre (abril a julho), o grupo Santander teve lucros de 3.518 milhões de euros, segundo os resultados que o banco comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

As receitas do grupo cresceram 6% no primeiro semestre comparando com os mesmos meses de 2025, para 30.847 milhões de euros, com destaque para as margens de juros (diferença entre juros pagos e cobrados pelo banco), que alcançaram 22.711 milhões de euros (mais 9%). Em paralelo, os custos diminuíram 2% até junho.

"Estamos convencidos de que a nossa estratégia continuará a impulsionar um crescimento rentável e uma criação de valor sustentável e reiteramos todos os nossos objetivos para 2026 e a médio prazo", disse a presidente do Santander, Ana Botín, citada num comunicado do banco.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal.

No ano passado, teve lucros recorde de 14.101 milhões de euros, mais 12% face a 2024.

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