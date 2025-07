Lucros dos bancos deverão continuar elevados em 2024 mas abaixo deste ano

"Esperamos que o desempenho dos bancos em 2024 seja apenas ligeiramente mais fraco, uma vez que as taxas de juro permanecerão mais elevadas do que em anos anteriores. Mesmo que os bancos centrais comecem a cortar as taxas em 2024, as taxas elevadas deverão mitigar a pressão esperada sobre as margens", afirma a Fitch, referindo na sua análise que os encargos com as imparidades dos empréstimos (para fazer face a eventuais perdas) deverão aumentar apenas ligeiramente "desde que a taxa de desemprego também aumente apenas moderadamente".