DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"

Grupo alemão destaca a ligação histórica à companhia aérea portuguesa através da Star Alliance e o investimento em novas instalações de manutenção perto do Porto.
Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"
Gonçalo Villaverde/Global Imagens
Publicado a

O Grupo Lufthansa considera que é “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal”, destacando a ligação histórica à companhia aérea portuguesa através da Star Alliance e o investimento em novas instalações de manutenção perto do Porto.

“Como defensores da consolidação das companhias aéreas europeias, saudamos o início do processo de privatização pelo Governo português. Iremos analisar cuidadosamente as especificações publicadas e aguardamos com interesse a entrada no processo para avaliar os requisitos definidos pelo Governo e a viabilidade comercial de um eventual investimento", respondeu o grupo alemão quando questionado pela Lusa sobre a aprovação do caderno de encargos e calendário do processo de reprivatização da TAP.

Na mesma nota, fonte oficial da Lufthansa acrescenta ainda: “Como parceiro de longa data da Star Alliance e investidor em novas instalações de manutenção perto do Porto, consideramos o Grupo Lufthansa o melhor parceiro para a TAP e para Portugal".

Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"
PS só apoia privatização da TAP se a manutenção ficar em Lisboa

Além do interesse na TAP, o grupo alemão tem vindo a reforçar a presença em Portugal com investimentos industriais. Em dezembro de 2024, a Lufthansa anunciou a instalação da Lufthansa Technik Portugal S.A., uma unidade industrial de reparação de peças de motores e componentes de aviões em Santa Maria da Feira.

O projeto representa um investimento de 227,6 milhões de euros e prevê a criação de 526 empregos — 325 até 2028 e os restantes até 2030. A instalação, a primeira da empresa em Portugal, deverá começar a operar no final de 2027, na zona industrial do LusoPark, e terá atividades centradas na inspeção, teste, manutenção e reparação de componentes de aeronaves e motores.

A publicação do caderno de encargos em Diário da República marcará o arranque formal da reprivatização da TAP, iniciada em 10 de julho com a aprovação, em Conselho de Ministros, do decreto-lei que estabelece os termos da operação.

Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"
Governo aprova caderno de encargos da privatização da TAP. Só aceita operadores com mais de 5000M€ de receitas

O documento define as condições técnicas, jurídicas e administrativas da venda, bem como os critérios de qualificação e avaliação das propostas para a aquisição de até 49,9% do capital da companhia aérea.

Apesar de ainda não ser público, o Governo já adiantou que apenas operadores aéreos com receitas superiores a 5.000 milhões de euros poderão concorrer, devendo ainda ser cumpridos requisitos de idoneidade e capacidade financeira.

A venda será feita de forma direta, com 5% do capital reservado aos trabalhadores. Caso essa percentagem não seja subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.

Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"
TAP perde milhões no negócio de ouro da manutenção por falta de trabalhadores, material e espaço

O processo decorrerá em quatro etapas: pré-qualificação (até 60 dias), apresentação de propostas não vinculativas (até 90 dias), apresentação de propostas vinculativas (até 90 dias) e eventual negociação. O Governo prevê uma duração global de cerca de um ano, embora sujeita a autorizações regulatórias.

A Parpública será responsável por analisar as propostas e elaborar um relatório técnico a submeter ao Conselho de Ministros.

A operação inclui, além da TAP, empresas como a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde TAP, a Cateringpor (51% detida pela TAP) e a SPdH, antiga Groundforce.

O interesse na reprivatização já foi igualmente manifestado pelo Grupo Air France-KLM e pela IAG — dona da British Airways e da Iberia — que aguardam também a publicação do caderno de encargos para avaliar os próximos passos.

Lufthansa afirma ser “o melhor parceiro para a TAP e para Portugal"
TAP lucra 37,5 milhões de euros no 2.º trimestre mas não evita prejuízos de 70,7 milhões de euros até junho
TAP
Lufthansa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt