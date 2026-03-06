Lufthansa diz que TAP é "encaixe perfeito", mas deixa aviso ao Governo. "Compra só avança com retorno para os nossos stakeholders"

O interesse da Lufthansa no processo de privatização da TAP continua firme, com o grupo a admitir que a transportadora de bandeira portuguesa é o “encaixe perfeito” na operação da alemã, sobretudo por via das rotas estratégicas transatlânticas.

Apesar do namoro assumido, o CEO da Lufthansa assegura que o negócio só verá a luz do dia se trouxer benefícios para os acionistas e deixa um aviso ao Executivo. “Estamos a falar com o Governo português, mas há um ponto a considerar: esta transação, mesmo que seja estrategicamente interessante, só avançará se também gerar retorno para os nossos stakeholders. E isso depende dos custos e do preço que terá de ser pago”, alertou esta sexta-feira, 6, Carsten Spohr.

Durante a conferência de apresentação dos resultados anuais, que decorreu em Frankfurt, o responsável referiu que “em determinado momento será necessário analisar as componentes financeiras para além da própria transação”, mas que ainda não “chegou essa fase”.

Para já, a Lufthansa prepara-se, a par dos seus concorrentes Air France-KLM e IAG, para entregar à Parpública a proposta não vinculativa para a aquisição de uma fatia de 44,9% do capital da TAP, até ao próximo dia 2 de abril.

“Queremos manter este processo em curso porque a TAP seria um encaixe perfeito para nós. Seria uma adição importante para o mercado brasileiro e para a nossa presença na América Latina. Demonstrámos que sabemos preservar a identidade própria dos hubs e das marcas, ao mesmo tempo que exploramos as sinergias do grupo Lufthansa”, explicou o presidente executivo.

Carsten Spohr não tem dúvidas de que o grupo alemão está melhor posicionado face aos seus concorrentes que, considera, representam uma maior ameaça para o hub na capital portuguesa.

“Basta olhar para onde a Lufthansa tem os seus hubs e percebe-se quais seriam as posições únicas que Portugal poderia ter para nós. Os nossos concorrentes já são fortes no Atlântico Sul: alguns têm um hub em Madrid, outros em Paris, que estão muito mais próximos de Portugal. Isso significa que a ameaça para um hub em Portugal e em Lisboa seria muito maior, o que acaba por ser mais um argumento a favor do grupo Lufthansa”, defendeu.

Questionado quanto à possibilidade de a Comissão Europeia vir a aprovar uma eventual aquisição da participação na TAP, afiança que “ainda é cedo” para prognósticos, mas reforça que "a questão da concorrência não é tão relevante para a Lufthansa como poderá ser para os outros interessados".

Recorde-se que Governo aprovou em julho do ano passado o diploma que enquadra o processo de privatização da TAP , definindo a venda de uma participação minoritária do capital de 49,9%. Da fatia a ser alienada, 44,9% ficará nas mãos de um investidor privado e 5% do capital destina-se aos trabalhadores.

Depois de o Executivo ter dado luz verde, a 19 de dezembro de 2025, às propostas dos três candidatos à compra da TAP, após validar o cumprimento dos requisitos para passarem à segunda fase do processo, a Parpública convidou, no início do ano, os grupos a apresentarem uma proposta não vinculativa que terá de ser entregue até ao início do próximo mês.

O processo terá a duração de 90 dias, aos quais acresce um período de mais 30 dias para a avaliação por parte da empresa responsável pela gestão das participações do Estado que irá, posteriormente, elaborar um novo relatório com a apreciação da documentação recebida.

O objetivo do Governo é ter o processo de venda concluído até ao verão.