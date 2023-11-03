DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Filipe Lourenço designado inspetor-geral da ASAE em regime de substituição

Designação acontece por o anterior responsável ter terminado a sua comissão de serviço, que, de acordo com o Ministério da Economia, não era "passível de renovação", de acordo com a legislação em vigor.
Publicado a

Luís Filipe Lourenço foi designado para o cargo de inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em regime de substituição, indicou o Ministério da Economia e do Mar, esta sexta-feira.

Esta designação de um novo inspetor-geral da ASAE acontece por o anterior responsável ter terminado a sua comissão de serviço e de, refere o ministério liderado por António Costa Silva em comunicado, "a mesma não ser passível de renovação", de acordo com a legislação em vigor.

Luís Filipe Cardoso Lourenço desempenhava até aqui as funções de subinspetor-geral da ASAE, cargo para o qual foi designada, igualmente em regime de substituição, Ana Cristina de Almeida Caldeira, anterior inspetora diretora da Unidade Nacional de Operações da ASAE.

O ministério adianta para estas designações foi privilegiado "o conhecimento e a experiência adquiridos no âmbito do mesmo do órgão" por ambos os nomeados, "bem como a continuidade na prossecução da sua missão, até à nomeação resultante dos procedimentos concursais a realizar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)".

As designações produzem efeitos a partir desta sexta-feira, com Luís Filipe Lourenço, a substituir o cargo até agora ocupado por Pedro Portugal Gaspar.

"O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, aproveitam para reconhecer o trabalho e dedicação dos dirigentes da ASAE, que agora cessam as respetivas funções", lê-se no comunicado que aproveita para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo anterior inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, no controlo fiscalizador das atividades económicas em Portugal.

O novo inspetor-geral da ASAE é licenciado em Ciências Militares, na especialidade da Guarda Nacional Republicana, pela Academia Militar e tem vários cursos na área de investigação criminal, planeamento e desenvolvimento organizacional e de combate ao crime de propriedade intelectual.

