Luís Filipe Lourenço designado inspetor-geral da ASAE em regime de substituição

Luís Filipe Lourenço foi designado para o cargo de inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em regime de substituição, indicou o Ministério da Economia e do Mar, esta sexta-feira..Esta designação de um novo inspetor-geral da ASAE acontece por o anterior responsável ter terminado a sua comissão de serviço e de, refere o ministério liderado por António Costa Silva em comunicado, "a mesma não ser passível de renovação", de acordo com a legislação em vigor..Luís Filipe Cardoso Lourenço desempenhava até aqui as funções de subinspetor-geral da ASAE, cargo para o qual foi designada, igualmente em regime de substituição, Ana Cristina de Almeida Caldeira, anterior inspetora diretora da Unidade Nacional de Operações da ASAE..O ministério adianta para estas designações foi privilegiado "o conhecimento e a experiência adquiridos no âmbito do mesmo do órgão" por ambos os nomeados, "bem como a continuidade na prossecução da sua missão, até à nomeação resultante dos procedimentos concursais a realizar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)"..As designações produzem efeitos a partir desta sexta-feira, com Luís Filipe Lourenço, a substituir o cargo até agora ocupado por Pedro Portugal Gaspar.."O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, aproveitam para reconhecer o trabalho e dedicação dos dirigentes da ASAE, que agora cessam as respetivas funções", lê-se no comunicado que aproveita para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo anterior inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, no controlo fiscalizador das atividades económicas em Portugal..O novo inspetor-geral da ASAE é licenciado em Ciências Militares, na especialidade da Guarda Nacional Republicana, pela Academia Militar e tem vários cursos na área de investigação criminal, planeamento e desenvolvimento organizacional e de combate ao crime de propriedade intelectual.