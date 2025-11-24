DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lula anuncia que tratado de livre comércio UE-Mercosul será assinado a 20 de dezembro

O Presidente do Brasil acrescentou que, depois de ser assinado o acordo, “ainda vai ser necessário muito trabalho para que se possam desfrutar os benefícios. Mas vai ser assinado”, assegurou.
O Presidente do Brasil, Lula da Silva, anunciou este domingo, 23, que o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no dia 20 de dezembro, ainda durante a presidência brasileira do bloco sul-americano.

"É um acordo que inclui praticamente 772 milhões de habitantes e 22 mil milhões de dólares de produto interno bruto. É algo extremamente importante, possivelmente o maior acordo comercial do mundo”, afirmou Lula da Silva numa conferência de imprensa na África do Sul, onde participou na cimeira de líderes do G20.

O Presidente do Brasil acrescentou que, depois de ser assinado o acordo, “ainda vai ser necessário muito trabalho para que se possam desfrutar os benefícios. Mas vai ser assinado”, assegurou.

Lula propôs que o acordo seja assinado em Brasília, já que a cimeira de líderes do Mercosul, prevista para 20 de dezembro, em Foz de Iguaçu, onde está a tripla fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina, terá de decorrer em janeiro devido à ausência do presidente do Paraguai, Santiago Pena.

O acordo foi assinado após 25 anos de negociações e inclui a União Europeia e o Mercosul (que integra ainda o Uruguai), sendo constituído por um texto provisório, de natureza económico-comercial, e outro texto completo.

Depois de assinado, entrará em vigor o acordo provisório, e começará o processo completo de ratificação, no qual a União Europeia inclui a aprovação pelo Parlamento Europeu, com a metade e mais um voto favorável e o sim de pelo menos 15 dos 27 países membros do bloco europeu.

Nos países do Mercosul o texto também será submetido aos parlamentos e entrará em vigor de forma individual.

Rangel avisa que se não houver acordo UE-Mercosul em dezembro é "um falhanço redondo"
Lula da Silva
Acordo UE-Mercosul

