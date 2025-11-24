Lula anuncia que tratado de livre comércio UE-Mercosul será assinado a 20 de dezembro

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, anunciou este domingo, 23, que o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no dia 20 de dezembro, ainda durante a presidência brasileira do bloco sul-americano."É um acordo que inclui praticamente 772 milhões de habitantes e 22 mil milhões de dólares de produto interno bruto. É algo extremamente importante, possivelmente o maior acordo comercial do mundo”, afirmou Lula da Silva numa conferência de imprensa na África do Sul, onde participou na cimeira de líderes do G20.O Presidente do Brasil acrescentou que, depois de ser assinado o acordo, “ainda vai ser necessário muito trabalho para que se possam desfrutar os benefícios. Mas vai ser assinado”, assegurou.Lula propôs que o acordo seja assinado em Brasília, já que a cimeira de líderes do Mercosul, prevista para 20 de dezembro, em Foz de Iguaçu, onde está a tripla fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina, terá de decorrer em janeiro devido à ausência do presidente do Paraguai, Santiago Pena.O acordo foi assinado após 25 anos de negociações e inclui a União Europeia e o Mercosul (que integra ainda o Uruguai), sendo constituído por um texto provisório, de natureza económico-comercial, e outro texto completo.Depois de assinado, entrará em vigor o acordo provisório, e começará o processo completo de ratificação, no qual a União Europeia inclui a aprovação pelo Parlamento Europeu, com a metade e mais um voto favorável e o sim de pelo menos 15 dos 27 países membros do bloco europeu.Nos países do Mercosul o texto também será submetido aos parlamentos e entrará em vigor de forma individual. .Rangel avisa que se não houver acordo UE-Mercosul em dezembro é "um falhanço redondo"\n