DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Lula diz que "muito em breve" acabam os problemas entre os EUA e o Brasil

Países estão em conflito depois de Washington ter decidido aplicar tarifas de 50% a produtos brasileiros, em retaliação pelo processo judicial contra Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.
Lula diz que "muito em breve" acabam os problemas entre os EUA e o Brasil
Andre Borges/EPA
Publicado a

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou esta segunda-feira, 27 de outubro, acreditar que "muito em breve não haverá mais problemas" entre Estados Unidos e o Brasil, um dia depois do encontro com o homólogo norte-americano.

"Tenho a certeza de que em poucos dias chegaremos a uma solução e volto para o Brasil muito satisfeito", disse Lula, em conferência de imprensa, em Kuala Lumpur, referindo que a reunião com Donald Trump foi "muito boa".

Questionado sobre se Trump fez alguma promessa durante o encontro de domingo, Lula respondeu: "Não, ninguém me fez nenhuma promessa".

"Para mim, o que ele tem de fazer é comprometer-se que quer chegar a um bom acordo com o Brasil (...) E [Trump] garantiu-me que vamos chegar a um acordo, e que será muito mais rápido do que todo o mundo pensa", sublinhou.

Os dois países estão em conflito depois de Washington ter decidido aplicar tarifas de 50% aos produtos brasileiros, em retaliação pelo processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

Lula notou que disse ao dirigente norte-americano que "o processo contra Bolsonaro foi um processo sério, com provas fortes".

"Não há o que discutir, foi um julgamento justo", reforçou.

O líder brasileiro insistiu que vão chegar a um acordo com os Estados Unidos em breve, e disse que Trump manifestou durante o encontro vontade de o fazer.

"Eu tenho o telefone pessoal dele. Ele tem o meu", disse com humor.

No domingo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, já tinha dito que a reunião de 45 minutos entre Lula e Trump tinha sido “muito produtiva”.

“Os presidentes trataram de todos os assuntos”, afirmou Vieira, no final do encontro.

De acordo com o ministro, Trump comprometeu-se a “dar instruções à sua equipa para iniciar um processo de negociação bilateral” em torno das taxas, tendo os dois líderes aberto a porta a “visitas recíprocas”.

Lula e Trump, cuja relação também é afetada pela escalada da luta contra o narcotráfico dos cartéis latino-americanos por parte dos EUA, estiveram na capital malaia para a 47.ª cimeira de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e aliados, que começou no domingo e se prolonga até terça-feira.

Em Kuala Lumpur, Lula da Silva ofereceu-se para atuar como mediador entre os Estados Unidos e a Venezuela, num momento de escalada das tensões geopolíticas na região.

“O Presidente Lula levantou a questão e afirmou que a América Latina e a América do Sul, onde estamos localizados, é uma região de paz. E ofereceu-se para ser um contacto, um interlocutor, como já foi no passado com a Venezuela, para procurar soluções mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países”, afirmou Mauro Vieira.

A Malásia é a segunda etapa da viagem de Lula da Silva pela Ásia, após uma passagem pela Indonésia, onde esteve em busca de novas parcerias comerciais para atenuar o impacto das tarifas norte-americanas.

Lula diz que "muito em breve" acabam os problemas entre os EUA e o Brasil
Tarifas: Lula vai "defender os interesses do Brasil" caso se encontre com Trump
EUA
Donald Trump
Brasil
Lula da Silva
Jair Bolsonaro
tarifas comerciais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt