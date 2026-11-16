Luís Morais Sarmento é o novo presidente dos Fundos de Resolução e de Garantia de Depósitos

Luís Morais Sarmento, administrador do Banco de Portugal, é o novo presidente do Fundo de Resolução e do Fundo de Garantia de Depósitos, em substituição de Luís Máximo dos Santos, anunciou esta segunda-feira, 16 de novembro a instituição.

Em comunicado, o banco central informou que a designação para os dois cargos foi tomada pelo Conselho de Administração em 10 de novembro.

Os membros da comissão diretiva, tanto do Fundo de Resolução como do Fundo de Garantia de Depósitos, são nomeados para mandatos de três anos, "renováveis até ao máximo de quatro mandatos", informa ainda a nota.

Luís Morais Sarmento, licenciado e mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, integra a administração do Banco de Portugal desde 01 de novembro de 2024, tendo anteriormente exercido funções de diretor-adjunto do departamento de Estatística da instituição.

Foi também secretário de Estado do Orçamento (2011–2013) e Diretor-Geral do Orçamento (2005–2010).

Já Luís Máximo dos Santos ocupou o cargo de vice-governador do Banco de Portugal até 31 de outubro último.

Segundo informações entretanto obtidas pela Lusa, Luís Máximo dos Santos passa à reforma, mais de 34 anos após a entrada nos quadros do Banco de Portugal.

Desde a sua entrada para o Conselho de Administração do banco central, em junho de 2016, foi responsável pelo departamento jurídico, pelo departamento de resolução, pelo departamento de averiguação e ação sancionatória do banco central, além de ter sido presidente do Fundo de Garantia de Depósitos e do Fundo de Resolução.

Como responsável da entidade de resolução bancária, Máximo dos Santos teve forte intervenção nas decisões relacionadas com a gestão do dossiê Novo Banco, o banco criado para ficar com ativos do BES aquando da resolução deste (em agosto de 2014), quer devido a haver um acordo de recapitalização do Novo Banco pelo Fundo de Resolução (o Fundo de Resolução injetou 3.405 milhões de euros no Novo Banco, provocando várias polémicas políticas e mediáticas pelo uso de dinheiro público) quer por o Fundo de Resolução ter sido até recentemente acionista do Novo Banco (em abril passado o banco foi vendido ao grupo francês BPCE, incluindo a parte detido pelo Fundo de Resolução).