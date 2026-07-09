Álvaro Santos Pereira defende aposta na construção de casas e habitação pública e social

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, defendeu um aumento da construção de casas e um aumento da habitação social e pública como uma das formas de resolver o problema da habitação existente em Portugal.

Respondendo no Parlamento sobre a nova recomendação macroprudencial que apertou as regras do acesso ao crédito ao consumo. Álvaro Santos Pereira, sublinhou que o problema não é chegar ao crédito, mas sim a falta de casas presentes no mercado, frisando que há um défice.

Apesar de não querer assumir a competência de falar da política de habitação, o governador pediu uma política unida, que não depende "nem de esquerda, nem de direita" e que aposta na habitação pública e social especialmente nas grandes cidades.

"Temos de fazer tudo o que temos ao nosso alcance para aumentar a oferta de casas", insistiu Álvaro Santos Pereira, notando que, por exemplo, a Holanda é "dos países mais liberais" e tem uma elevada percentagem deste tipo de habitação.

"Há muita dificuldade em comprar casa", acrescentou, sublinhando que se tem de fazer "tudo o que está ao nosso alcance para aumentar a oferta de casas" e que isso seja feito "o mais depressa possível".

"Tenho três filhos", disse ainda. "A mim preocupa-me que não consigam comprar casa".