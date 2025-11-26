Madeira. Com proveitos a bater nos mil milhões de euros, ‘wellness’ é aposta na promoção

O ano fez-se, novamente, de recordes para o turismo do país, mas no mapa nacional a Madeira brilhou, destacando-se das restantes regiões pelo desempenho nos principais indicadores. A procura pujante pelo arquipélago, tanto por parte do mercado nacional como do estrangeiro, refletiu-se em números históricos e, às portas de fechar 2025, as estatísticas já conhecidas antecipam que este será o melhor ano de sempre para a região. Os proveitos deverão atingir, pela primeira vez, a fasquia dos mil milhões de euros, acima dos 761,1 milhões alcançados em 2024.Só nos primeiros nove meses do ano, os alojamentos turísticos deste destino registaram proveitos totais - que somam ao alojamento outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - de 691 milhões de euros, o que corresponde a um salto homólogo de 19,1%, quase o triplo do crescimento da média nacional. Com a atividade consolidada, os preços em alta e a reputação afinada fora de portas, o próximo passo do turismo da região passa por apostar na promoção do segmento wellness. A Associação de Promoção da Madeira (APM) está a desenhar uma estratégia, que irá solidificar ao longo de 2026, com o objetivo de qualificar e diversificar a oferta turística, reduzir a sazonalidade, diluir a concentração em determinadas atividades e atrair novos públicos de um segmento médio-alto e alto.“O wellness é um produto estratégico para a região, à semelhança de outros, como o turismo ativo, o golfe, o enoturismo, a cultura e a gastronomia, contribuindo cada um destes para os resultados globais do turismo da Madeira. Permite destacar e valorizar um lado diferente do arquipélago, a sua atmosfera terapêutica, e evidenciar um conjunto de recursos naturais que distinguem a Madeira e o Porto Santo como verdadeiros destinos de bem-estar. A aposta neste produto tem um impacto económico importante, pela dinâmica que gera no setor e pelas oportunidades de desenvolvimento que oferece”, explica ao DN Eduardo Jesus.O secretário Regional do Turismo da Madeira e presidente da APM assume que este é um produto de nicho, tendo, por isso, uma expressão ainda restrita no contexto do turismo global da região. O grande desafio atual, aponta, passa por aumentar a visibilidade internacional da Madeira nesta franja. Embora o arquipélago já seja reconhecido como um destino de excelência, “é necessária uma ação concertada na comunicação e promoção deste produto junto dos seus profissionais e do público-alvo para sedimentar esse posicionamento”, defende. Contudo, contrapõe, não faltam argumentos para sustentar a visita ao destino neste âmbito. “A Madeira e o Porto Santo sempre foram procurados por aqueles que desejam descansar, recarregar energia e beneficiar de um ambiente naturalmente terapêutico. Esta procura tem sido orgânica e deve-se, sobretudo, às características únicas do arquipélago, que fazem destas ilhas verdadeiros refúgios de bem-estar. Entre tais características destaca-se, nomeadamente, o contacto próximo com a natureza que a Madeira proporciona, ao qual se alia ainda o clima ameno durante todo o ano, a oferta turística qualificada, as boas acessibilidades e a hospitalidade ímpar”, enumera.Do plano estratégico desenhado pela APM constam iniciativas como a realização de viagens de familiarização com operadores turísticos e a criação de parcerias e campanhas co-branded com operadores de referência, com o propósito de reforçar a visibilidade e o posicionamento do produto e do destino a nível internacional. Para já, não é possível ainda detalhar o peso deste segmento turístico nas contas e, por isso mesmo, este é outro dos pilares na estruturação do produto: a definição de indicadores, métricas e procedimentos que irão permitir fazer uma monitorização mais rigorosa.Eduardo Jesus sublinha que são vários os ativos da região que a colocam bem posicionada neste segmento e destaca a ampla variedade de atividades de bem-estar, que, garante, “vão muito além dos tradicionais tratamentos de spa”. Práticas de mindfulness, meditação, experiências gastronómicas saudáveis, centros de longevidade, desportos ao ar livre, caminhadas na natureza e retiros são apenas algumas das propostas que podem ser encontradas no arquipélago. O amplo leque de oferta tem também sido um motor de investimento. “Trata-se de um produto em constante desenvolvimento, com grande potencial de crescimento e inovação, ao qual o tecido empresarial e hoteleiro tem procurado dar resposta de forma proativa e alinhada com as expectativas dos visitantes. Destaque-se que o destino conta, inclusivamente, com hotéis dedicados ao conceito de wellness e com spas premiados, sendo este um reflexo da aposta de qualidade feita neste segmento”, exemplifica.*A jornalista viajou para a Madeira a convite da APM.Portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%