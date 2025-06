OE2024. Maioria absoluta despede-se com poucas propostas da oposição aprovadas

A proposta do BE para a limitação a uma vez por ano da realização de contratos para fins turísticos foi integrada no OE2024, assim como a que prevê que o Governo, "em diálogo com as associações feministas e de apoio às vítimas de violência sexista e sexual", faça uma revisão do modelo de financiamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica.