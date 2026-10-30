Maioria de analistas prevê subida das taxas diretoras em 25 pontos base em dezembro

A maioria de analistas de política monetária consultados pelo Banco Central Europeu prevê que este aumentará em dezembro a taxa sobre os depósitos em 25 pontos base, para 2,75%, e manterá aquele nível até ao quarto trimestre de 2027.

O BCE informou esta sexta-feira que a maioria dos analistas, aos quais a entidade consulta regularmente sobre as suas expectativas, prevê uma redução das taxa diretoras no primeiro trimestre de 2028.

O BCE realizou a pesquisa, na qual participaram 69 analistas, entre 12 e 14 de outubro, antes da reunião de política monetária de 29 de outubro, na qual o BCE manteve as três taxas diretoras.

Mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse depois da reunião que o conselho de governadores debateu um aumento, que deixou entrever que aumentará o preço do dinheiro novamente em dezembro.

Da mesma forma, os analistas consultados pelo BCE preveem que a inflação se situará em 3,9% no quarto trimestre deste ano e em 3,7% no primeiro trimestre de 2027, mas cairá para 3% no segundo trimestre do próximo ano.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.