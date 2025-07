Maioria dos estudos propostos pela oposição continua por executar

Entre as propostas do Livre, o Governo já avançou com um Passe Ferroviário Nacional para os comboios regionais, no valor de 49 euros, ou a majoração do abono para famílias monoparentais, dos atuais 35% para 50% até ao 1.º escalão de rendimentos, bem como o aumento dos atuais 12.500 euros para 13.500 euros do limite anual de rendimentos dos trabalhadores independentes isento de IVA.