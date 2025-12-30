Maioria dos portugueses celebram 2026 em casa, mas intenções de viagem e despesa aumentam

A esmagadora maioria dos portugueses (84%) prevê celebrar a entrada de 2026 em ambiente doméstico, seja na própria casa ou na de familiares e amigos, revela o Observador Cetelem. Para estas comemorações, a despesa média estimada é de 105 euros, valor semelhante aos 101 euros registados em 2024.Apesar da preferência por festejar em casa, 20% dos inquiridos dizem que irão viajar durante o período festivo. O gasto médio previsto para essas viagens sobe para 376 euros, acima dos 323 euros verificados no ano anterior, o que aponta para uma maior disponibilidade para desembolsos em lazer e experiências.Quanto ao destino, Portugal mantém‑se como a opção dominante, uma vez que 71% dos que vão viajar pretendem fazê‑lo dentro do país, seja para turismo ou para visitas a familiares. Regista‑se, contudo, um aumento da intenção de viajar para o estrangeiro, mencionada por 37% dos inquiridos (contra 33% em 2024).No conjunto, salienta o Observador Cetelem, os dados traduzem um padrão de consumo conservador na celebração do Ano Novo — com preferência por ambientes domésticos — acompanhado por uma ligeira subida das despesas e do interesse em viagens, sobretudo internas. .Passagem de ano em Lisboa com dispositivo de segurança “muito robusto”