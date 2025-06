Mais de 120 vinhos de Trás-os-Montes à prova

"Trás-os-Montes tem-se vindo a afirmar, pela sua tradição e história, no panorama vitícola português. Pequena, rica e muito sui generis no setor, a região é crescentemente reconhecida pela diversidade dos seus solos, xistosos e graníticos, que dão origem a vinhos absolutamente incríveis, quase sempre disponíveis em reduzidas quantidades e com elevada qualidade, que espelham bem a complexidade da região e de um terroir único, no panorama nacional", afirma o presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, citado em comunicado. Francisco Ataíde Pavão acrescenta ainda que: "Os vinhos de Trás-os-Montes merecem ser (re)conhecidos, dentro e fora de portas; merecem ser bebidos em todas as mesas, em todo o mundo; e merecem ainda ter uma maior visibilidade já que, orgulhosamente, cativam os consumidores e não desiludem quem se atreve a provar".